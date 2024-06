Da poco a nulla. La prossima settimana, da lunedì 17 a sabato 22 giugno, le porte dell’ambulatorio della Guardia medica di Oristano, in via Carducci, non si apriranno nemmeno una volta. Il medico, che la settimana scorsa si è presentato solo mercoledì, con anche l’orario ridotto, e cioè dalle 20 alle 24 e non fino alle otto del giorno successivo come in realtà dovrebbe essere, riceverà i pazienti direttamente domenica prossima 23 giugno, dalle 20 alle 8 del giorno successivo. Salvo cambiamenti, come spesso accade. Insomma, stare male è proprio vietato. A comunicarlo è la stessa Asl di Oristano con una nota sul sito istituzionale dell’Ente. Nel comunicato si legge anche che in caso di necessità ci si può rivolgere ai punti di Guardia medica più vicini. Quali però non viene mai specificato.

Per saperlo bisogna quindi contattare telefonicamente gli ambulatori per evitare di fare la strada a vuoto. Oppure ci si può rivolgere al Pronto soccorso dell'Ospedale San Martino. L’emergenza sanitaria dunque continua. Anzi, aumenta. Non solo in città e non solo mancano tantissimi medici di base e i pediatri, ora anche la Guardia medica apre sempre meno. La prima settimana di giugno le porte dell’ambulatorio di via Carducci sono state aperte per tre giorni: sabato primo giugno, sabato sette e domenica 8. Questa settimana solo una volta e la terza, quindi la prossima, nemmeno una. Se ne riparla quindi tra otto giorni.

