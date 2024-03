Troppe buche diventate ormai voragini.

La manutenzione della strada che collega via del Porto con lo svincolo di Arborea è stata al centro della riunione che si è tenuta stamattina in Prefettura e alla quale hanno partecipato l’amministratore straordinario della Provincia Massimo Torrente, il presidente del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese Gianluigi Carta, l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Oristano Simone Prevete, il vice Sindaco del Comune di Santa Giusta Pierpaolo Erbì e il dirigente della Polizia Stradale Roberto Piredda.

L’amministratore straordinario della Provincia ha assicurato che la problematica è in corso di risoluzione e che sono in atto gli interventi manutentivi atti a mettere in sicurezza l’arteria stradale. È stata anche preannunciata la realizzazione di una rotonda, su quel tratto stradale, all’altezza dell’incrocio che conduce alla spiaggia di “Abbarossa”. L’incontro è stato altresì occasione per un punto di situazione più generale sulla sicurezza delle varie Strade provinciali che versano in stato di criticità. In proposito, l’amministratore straordinario della Provincia ha evidenziato che sono in corso di affidamento a tecnici qualificati le verifiche statiche dei ponti e che sono in cantiere diversi interventi sui tratti di strada maggiormente compromessi, anche attraverso il rinforzo della bitumatura e della pavimentazione, specie su quelle maggiormente percorse da mezzi pesanti. Al termine dell’incontro, il Prefetto ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti e ha ringraziato i presenti e l’amministratore della Provincia per gli impegni assunti al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale.

