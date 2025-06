Grave incidente stradale nella tarda serata di oggi sulla Provinciale che da Fenosu porta alla borgata di Tiria. Un’auto ha tamponato uno scooterone e ad avere la peggio è stato il motociclista, trasferito all’ospedale con l'elisoccorso.

I due mezzi viaggiavano nella stessa direzione di marcia, quando improvvisamente la Fiat Punto è finita contro lo scooter. Il 65enne alla guida della moto è stato sbalzato dalla sella: l’impatto è stato molto violento, l’uomo è finito sull’asfalto. Immediatamente è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e gli operatori sanitari, dopo i primi soccorsi, vista la gravità della situazione hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Il motociclista è stato quindi accompagnato all’ospedale di Cagliari. Sulla Provinciale sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, le cui cause al momento devono essere ancora chiarite. Durante la fase dei soccorsi non sono mancati i disagi alla circolazione.

