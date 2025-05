Discussioni, anche animate, attese infinite ed errori nelle prenotazioni da parte della Asl. Caos questa mattina nell'ambulatorio analisi dell'ospedale San Martino.

La modalità che l'azienda sanitaria consiglia per evitare lunghi file, e cioè la prenotazione via mail per avere un orario preciso, non ha funzionato come dovrebbe. Gli orari che gli utenti hanno ricevuto giorni prima non sono stati rispettati.

Alle otto e 40 ad esempio l'infermiera di turno, da sola nonostante la mole di persone, stava ancora chiamando i pazienti prenotati per le otto. Nella piccola saletta quindi il numero delle persone aumentava sempre di più, come anche le lamentele . Anche perché, o ltre ai prenotati, veniva chiamato anche chi era senza prenotazione. Alla faccia della privacy, oltretutto. Come sempre tutti sentivano tutto: quindi nome e cognome del paziente che veniva chiamato e numero di telefono. Ma non solo. Il foglio con tutti nominativi delle persone prenotate presente sulla scrivania dell'infermiera era incompleto: molti prenotati non erano inclusi nell'elenco.

L'infermiera, visibilmente imbarazzata, che veniva interrotta ogni 5 minuti dai pazienti prenotati che non venivano chiamati, ha detto a tutti i presenti di lamentarsi con la direzione, visto che l'errore non dipendeva da lei. Ma anche la situazione era la stessa tutti i giorni. Dopo un'ora di attesa circa, nonostante la prenotazione, i pazienti sono stati invitati a raggiungere la sala dei prelievi dove anche lì l'attesa è stata lunga. Al lavoro per i prelievi erano presenti solo due infermiere, le altre cinque postazioni erano vuote. La Asl di Oristano ha fatto sapere che cercherà di capire il perché dei vari disagi.

© Riproduzione riservata