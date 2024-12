All’ospedale San Martino di Oristano c’è un altro casco refrigerante per le donne che fanno chemioterapia: serve per ridurre la caduta dei capelli. È il secondo e si tratta del nuovo dono della sezione di Oristano della Lilt, guidata dalla presidente Eralda Licheri, per il reparto di Oncoematologia. Nel dicembre 2022 la Lilt oristanese ha acquistato e dato in comodato d’uso all’ospedale San Martino, il primo casco refrigerante.

«Dopo un anno e mezzo di utilizzo questo strumento ha rappresentato un valido e importante supporto, permettendo alle donne di sopportare meglio gli effetti del cambiamento estetico dovuto alle cure e di acquisire maggior sicurezza nell’affrontare il percorso», ha spiegato la presidente Licheri. «Inoltre, la Lilt fornisce periodicamente il liquido refrigerante e qualche settimana fa ha acquistato un secondo casco sostitutivo. Una scelta orientata ad evitare la sospensione dell’utilizzo del presidio per le pazienti, a causa di un eventuale malfunzionamento o danno a una cuffia».

«L’acquisto del materiale di consumo e del secondo casco è stato possibile grazie alle donazioni che la nostra associazione riceve dalle persone che hanno a cuore la Lilt e i servizi che offre nel territorio, al fine di garantire continuità e un'offerta più ampia», ha detto ancora Licheri. «Infine, grazie al contributo del Comune di Oristano e dell’intervento sensibile dell’assessore ai servizi sociali, Carmen Murru, per il secondo anno consecutivo, sono stati acquistati altri copripicc. Queste protezioni verranno donate ai pazienti direttamente nel reparto di oncoematologia da gennaio 2025».

© Riproduzione riservata