Al via a Oristano la manutenzione straordinaria delle strade.

Si tratta di interventi per un totale di 270mila euro, due finanziati dal Ministero dell'Interno rispettivamente con 125 e 65mila euro e uno con 78mila euro di fondi comunali.

"Tra i tanti interventi mirati a garantire una migliore mobilità pedonale e veicolare, i progetti si concentreranno soprattutto su tratti stradali interessati da una cospicua mole di traffico, che presentano evidenti criticità o sui quali esistono particolari esigenze per la presenza di servizi e attività commerciali. Tra questi, dunque, via Limbara, via Petri, via Adua a Silì, l'ingresso di San Quirico, via Figoli e via Canepa - spiega il sindaco Andrea Lutzu -. Sono allo studio, ma pronti a entrare nella fase attuativa già dalle prossime settimane, anche altri importanti interventi sulla viabilità urbana e sulle barriere architettoniche".

Nel dettaglio, in via Limbara è previsto il rifacimento del manto stradale nel tratto tra la rotatoria spartitraffico del campo Tharros e l'intersezione con la via Gennargentu. In via Dorando Petri (importante via di ingresso alla città anche per i veicoli provenienti dalla zona e dal porto industriale oltre che da Santa Giusta e dal terralbese) il rifacimento riguarda il tratto tra la rotatoria del campo Tharros e la rotatoria con via Gennargentu. Il rifacimento del manto stradale di via Adua (la dorsale principale di Silì) interessa il tratta compreso tra le intersezioni con le vie Martiri del Congo e San Pietro. In via Figoli il rifacimento del manto stradale è relativo al tratto compreso tra l'imboccatura con la piazza Roma e l'intersezione con la via Mariano IV d'Arborea.

"In questo tratto di via, con due successivi interventi sono in corso di rifacimento i marciapiedi, pertanto, l'intervento previsto nel presente progetto rappresenta il completamento della sistemazione della via" osserva l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna. Rifacimento dei marciapiedi anche nella via Canepa tra le intersezioni con la via Donizetti e la via Cimarosa. Un intervento interessa anche la via di accesso principale alla borgata di San Quirico dalla strada provinciale 67. Inoltre sono previsti interventi mirati a rifacimenti localizzati di strade o marciapiedi.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata