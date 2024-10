La mail che la Asl di Oristano fino a due giorni fa inviava ai pazienti che prenotavano on line l’esame delle feci, è chiara: «Non stiamo facendo gli esami per la mancanza dei reagenti».

Esame quindi da rimandare a chissà quando. Nella stessa mail non viene specificato, infatti, quando il problema verrà risolto. All’ospedale San Martino di Oristano da diversi giorni mancano i reagenti che consentono di effettuare l’esame in laboratorio. Nell’ultima settimana l’esecuzione non è stata regolare e continuativa. Un danno non indifferente, soprattutto per quelle persone che avevano un’urgenza e per coloro che non avevano prenotato e hanno saputo solo una volta arrivati all’ambulatorio per i prelievi.

Per diversi giorni in tanti sono dovuti andare via con il barattolo delle feci in mano. E tanta rabbia. Dalla prossima settimana però tutto dovrebbe essere risolto. «I reagenti sono arrivati e dalla settimana prossima si ricomincia a fare il test - fanno sapere dalla Asl - Già nella serata di venerdì il laboratorio analisi ha riavviato l'attività».

I reagenti erano stati ordinati puntualmente dal laboratorio Analisi Asl, ma sono stati consegnati con dei ritardi. «Di questo la Asl non ha la responsabilità diretta». È vero però che i disagi per i pazienti ci sono stati. In tanti, sapendolo, non si sarebbero recati all'ambulatorio.

