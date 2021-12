Sono stati più di 2mila in una settimana i controlli per il Green pass effettuati nell’Oristanese dalle forze dell’ordine che hanno sanzionato 12 persone, mentre 440 sono stati gli esercizi commerciali sottoposti a verifica e 5 i titolari non in regola.

"Un bilancio – commentano dalla Prefettura – che attesta l'estensione in larga scala dei controlli da parte delle Forze dell'Ordine e delle Polizie Locali concentrati nelle aree di maggiore traffico e nelle fasce orarie di più intenso afflusso di persone, a fronte di pochissime sanzioni irrogate, a riprova della diffusa attenzione alle misure da parte della cittadinanza e del grande senso di responsabilità dimostrato dagli esercenti commerciali, sul rispetto delle norme di contenimento del virus".

"I dispositivi d'intervento hanno funzionato bene - sottolinea il Prefetto Fabrizio Stelo - le Forze dell'Ordine e le Polizie Locali hanno trovato ampia collaborazione da parte delle persone e dai titolari delle attività economiche controllate".

