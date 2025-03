Ora i bambini sanno come comportarsi quando salgono in auto. Ma anche spiegare agli altri le giuste regole da seguire in viaggio.

A Ollastra si è concluso con grande successo il progetto nazionale di sicurezza stradale “Viaggio sicuro Viaggio allacciato”, ideato e coordinato da Simona Scioni. La giornata finale si è svolta alla presenza del sindaco Osvaldo Congiu, delle forze dell’ordine e del dirigente dell’Istituto comprensivo, Giuseppe Scarpa. I bambini che hanno partecipato al gioco-concorso hanno conquistato, tappa dopo tappa, le medaglie di bronzo e d’argento, ma anche la coppa.

La premiazione ieri è stata preceduta da un laboratorio dedicato agli adulti, rivolto alle famiglie dei concorrenti. Durante il laboratorio sono state approfondite le stesse tematiche affrontate dai bambini e dalle bambine, in un’ottica di apprendimento condiviso. Durante i vari incontri è stato affrontato il problema della sicurezza stradale.

“Gli studenti di Ollastra si sono trasformati in modelli di comportamento», ha sottolineato il sindaco Congiu, «Hanno attuato una rivoluzione di ruoli che li ha portati a essere riconosciuti come modelli educativi attivi in una comunità educante che non sempre li riconosce come tali. Questa prima edizione del progetto ha saputo unire gioco, consapevolezza e buone pratiche, coinvolgendo le giovani generazioni e le loro famiglie in una missione comune: creare una comunità più sicura e responsabile».

© Riproduzione riservata