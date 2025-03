Nuovo manto stradale nel tratto che collega la provinciale 87 da Ollastra al bivio sulla 39 per Siapiccia. Per gli automobilisti che passano in quel tratto quindi fine dei disagi. I lavori, per un importo di oltre 830 mila euro, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sono necessari per ripristinare le normali condizioni di percorribilità in un tratto che da anni presentava punti estesi di ammaloramenti del piano viabile. Gli interventi saranno eseguiti dall’impresa Sanna Srl di Oliena e prevedono la posa di materiale geocomposito per il rinforzo della pavimentazione nei tratti maggiormente ammalorati a causa di cedimenti, il successivo rifacimento del piano viabile con la stesa di conglomerato bituminoso, la sostituzione delle barriere di sicurezza obsolete, il ripristino della segnaletica orizzontale e la sostituzione integrale della segnaletica verticale.

Ma è prevista anche la pulizia dei numerosi cavalcafossi e la risagomatura di banchine e cunette in terra, così da consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche. «Si realizza un ulteriore, importante, intervento sulla viabilità provinciale – sostiene l’amministratore straordinario, Battista Ghisu – che si aggiunge agli altri cantieri aperti in tutta il territorio per mettere in sicurezza le strade provinciali. Ringrazio i tecnici del settore viabilità della Provincia per l’immenso lavoro che stanno portando avanti in questi mesi, che consente di attuare quel cambio di passo che ho fortemente voluto sulla rete stradale. Nel tratto lungo la strada 87 i lavori risultavano estremamente urgenti, in quanto strada di collegamento con la statale 388 verso la Marmilla e con la provinciale 33 verso il Mandrolisai e la Barbagia. A breve – conclude Ghisu - verranno aggiudicati anche i lavori nella provinciale n. 1 “Rimedio - Torregrande – Cabras – Zeddiani», nella provinciale 47 “Uras - San Nicolò d’Arcidano e nella provinciale 35 “Villaurbana – Usellus - Escovedu bivio 442 - Albagiara”.

