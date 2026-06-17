Anche a Nurachi c'è la nuova Giunta. Con il decreto numero quattro oggi il sindaco Renzo Ponti, eletto per il terzo mandato consecutivo, ha ufficializzato la nomina degli assessori. Ketty Tiana, la più votata della lista, è la nuova assessora all'Istruzione, Politiche sociali e Servizi alla persona. Ma non solo: è stata nominata anche vice sindaco. Maurizio Lochi è il nuovo assessore alle Attività produttive, Politiche giovanili ed Eventi, Luigi Diego Dessì si occuperà di Sport, Decoro urbano, Manutenzione infrastrutture e Viabilità, Federico Lasiu di Lavori pubblici e Urbanistica. La seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale è in programma per venerdì 19 giugno alle 19,30. Come fa sapere il sindaco, tutta la popolazione è invitata a partecipare.



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