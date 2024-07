Adrenalina e divertimento. È stato inaugurato a Nurachi l’Ikarun Adventure Park, uno dei parchi avventura più grandi della Sardegna. Gestito dalla Fitland, sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18: l’ingresso si trova in via Enzo Ferrari.

“Non vediamo l’ora di far divertire i nostri visitatori - commenta Marco Musiu, gestore dell’Ikarun Adventure Park realizzato dal Comune nell'ambito della Programmazione territoriale - Vorremmo che questo grande parco avventura potesse essere anche il centro di riferimento di numerosi sportivi che qui possono allenarsi”. Dodici i percorsi per volare e camminare sospesi in una pineta di 40mila metri quadrati. I visitatori possono attraversare reti sospese nel vuoto per raggiungere suggestive casette sugli alberi, un'esperienza unica che coniuga divertimento e natura.

È presente anche una parete d'arrampicata.

Nel parco è stato realizzato poi un campo in sabbia tra gli alberi che offrirà la possibilità di giocare a beach volley, beach tennis e beach soccer, aggiungendo un ulteriore elemento di svago e competizione. Al parco è possibile anche riposare grazie alla presenza di una zona imbragaggio, un’ampia zona servizi con bar dove si può pranzare, bagni, tavoli e sedie in legno, zona relax per bimbi e genitori. Mentre a breve sorgerà una zona barbecue.

