Un milione 500mila euro. Tanto è riuscita a ottenere l'amministrazione comunale di Nughedu San Nicolò, tra finanziamenti regionali e ministeriali, per la struttura di Monte Pirastru.

La somma, spiega il sindaco Michele Carboni, verrà impiegata per la «realizzazione di alcune opere di importanza strategica a completamento di quanto già esistente e attivo».

Il progetto messo in piedi grazie alla sinergia tra tecnici e amministratori è quello di un centro benessere, hotel e spa totalmente accessibile, con 60 posti letto, piscina coperta e riscaldata, sauna, bagno turco, piscina riabilitativa, oasi faunistica.

«Sarà la nostra base di partenza per contribuire allo sviluppo turistico del territorio, puntando in maniera decisa su destagionalizzazione e turismo interno - aggiunge il primo cittadino -. Ed è proprio sull’accessibilità che intendiamo puntare. Rendere il paese, le strutture, i percorsi naturalistici ed archeologici pienamente usufruibili anche dalle persone diversamente abili è un dovere civico e morale da raggiungere nel breve periodo».

«Sarà fondamentale inoltre l’impegno di tutti coloro che intenderanno spendersi nel creare i servizi necessari affinché questo enorme circuito funzioni», conclude Carboni.

