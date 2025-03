Centro storico ancora una volta preso d’assalto a Oristano nel fine settimana. Oggi piazza Cattedrale mostrava tutti i segni dell’ennesima notte brava di centinaia di ragazzi che hanno concluso il sabato sera in un dilagare di alcol e vandalismo. Ogni volta il copione è lo stesso con numerosi giovani che si ritrovano nel piazzale fra il Duomo e il convento di san Francesco oltre che nel sagrato di santa Chiara.

Come da tempo segnalano i residenti, gruppi di ragazzini si danno appuntamento nelle piazze solo che, molto spesso, la situazione sfugge di mano e la serata degenera fra urla, schiamazzi e comportamenti non proprio corretti. Come è accaduto anche sabato scorso quando, dopo aver bevuto e mangiato, c’è chi ha pensato bene di abbandonare i cartoni delle pizze e le bottiglie sui muretti di piazza Cattedrale.

«La situazione è sempre più critica – denunciano i residenti - non sappiamo più cosa fare». I controlli ci sono ma «non appena le forze dell’ordine passano in zona, i ragazzini riescono a dileguarsi» aggiungono. Ci sono le telecamere, tutta l’area è videosorvegliata «ma non si riesce mai a individuare nessuno dei responsabili e a sanzionarli». E c’è chi invoca il daspo urbano, sotto stretto controllo dei genitori.

Nei giorni scorsi il prefetto Angieri ha convocato una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza per discutere dei sistemi di protezione delle chiese e dei luoghi di culto, finiti negli ultimi tempi nel mirino di ladri e vandali (c’erano stati blitz a san Francesco e ai Cappuccini).

Anche quanto accade nei fine settimana è piuttosto allarmante e al termine del vertice si è deciso di potenziare la videosorveglianza sia all’interno che all’esterno degli edifici di culto.

