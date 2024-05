Terremoto a Paulilatino dopo la comunicazione della mancata attivazione della vedetta antincendio: l’assessore all’Agricoltura e all’Ambiente Mario Putzolu ha rassegnato le dimissioni e il sindaco Domenico Gallus è intenzionato a seguirlo «se non arriveranno quanto prima risposte».

Gallus ha infatti chiesto un incontro urgente all’assessore regionale all’Ambiente per capire come superare quello che per Paulilatino costituisce un problema non da poco.

A rischio un patrimonio naturale immenso. E di amministrare ad armi spuntate l’assessore Putzolu non ci sta: «Dopo tanti sacrifici, ad esempio per individuare le piante secolari o i laghetti naturali dai quali prelevare l’acqua per l’antincendio, ci vogliono togliere la vedetta e questo non è tollerabile. Abbiamo un patrimonio immenso da tutelare non possiamo farlo con i soli barracelli per i quali non disponiamo nemmeno di risorse aggiuntive per potenziarli».

Il sindaco Gallus aggiunge: «Siamo in attesa di essere ricevuti dall’assessore all’Ambiente al quale abbiamo chiesto un incontro urgente per discutere di questa situazione. Se non ci concederanno la vedetta rassegnerò le dimissioni».

