“Cabras perde un grande musicista, un giovane dotato di un estro artistico che lo aveva fatto conoscere a tanti”. Il lutto della comunità per la morte di Nicola Spanu, 38 anni, rimasto ucciso nell’auto sulla quale viaggiava sulla strada tra Oristano e Torregrande (qui la notizia), è espresso dal sindaco Andrea Abis.

"Nicola, talentuoso pianista, aveva partecipato a molte manifestazioni musicali organizzate a Cabras”, prosegue il primo cittadino, “non posso che esprimere il cordoglio di tutta la cittadinanza per la perdita di una giovane vita”.

Una tragica fatalità, questa mattina, “su una strada che non è particolarmente stretta”. Abis non ha certezze sulla dinamica dello schianto fatale per Spanu, ma conosce le vie di collegamento del suo territorio: “Non è questo il caso, ma sono spesso non sufficientemente ampie e di antica concezione, senza banchina transitabile. Bisognerebbe ripensarle, soprattutto per tutelare ciclisti e pedoni”.

(Unioneonline/EF)

