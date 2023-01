Sono esattamente 14 su un totale di 87 i Comuni della provincia di Oristano a far registrare nascite zero nel corso del 2022. Suddividendo i paesi per aree geografiche, emerge forte il dato che la maggioranza dei centri (dieci) dove la cicogna non si è fatta vedere è la Marmilla.

Nessun nuovo nato infatti ad Albagiara, Assolo, Baradili, Baressa, Mogorella, Nureci, Pompu, Sini, Villa Sant'Antonio, Villaverde. Nessun parto neppure in due comuni della Planargia ( Sagama e Tinnura), uno a testa del Barigadu ( Sorradile), e del Guilcier ( Boroneddu). E proprio in quest’ultimo centro ma anche a Sagama e Villaverde non nasce un bambino da ben tre anni, mentre a Baradili culle vuote da 5 anni.

Le curiosità

A Modolo l'ultima bambina, Elena Maria, è venuta alla luce al fotofinish il 7 dicembre. Il sindaco Omar Hassan lo vede anche come motivo di speranza. «Nel 2022 – sottolinea- abbiamo avuto l'arrivo di 5 bambini tra i 5 e i 9 anni di due diversi nuclei familiari che si sono trasferiti da noi e sono in arrivo altre 7 persone di cui 5 figli tutti minorenni che già vivono a Modolo, ma non hanno ancora la residenza».

A Tadasuni anche un bambino in “prestito” può far contenti. «Pur non essendoci stati lieti eventi – evidenzia il vice sindaco Gigi Atzori - un nuovo nato è stato registrato all'ufficio anagrafe del Comune, nonostante la famiglia risieda in un altro centro».

© Riproduzione riservata