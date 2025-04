Le biblioteche del Guilcier sono pronte ad ospitare ancora una volta eventi dedicati a bambini e ragazzi. È infatti già partito un laboratorio di letture ad alta. L’iniziativa, nei giorni scorsi, è stata proposta a Ghilarza, Sedilo, Boroneddu e Tadasuni.

Ora lunedì 28 aprile si prosegue in biblioteca ad Abbasanta, l’appuntamento è per le 15.30. Stesso giorno, ma alle 17, in biblioteca a Norbello. Il 29 aprile, alle 16, toccherà ai piccoli utenti di Soddì. Si chiude il 30 aprile alle 16,30, quando il laboratorio verrà proposto in biblioteca a Paulilatino. In prima linea nell’organizzazione il Sistema bibliotecario del Guilcier e l’Unione dei Comuni.

