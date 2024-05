Rinviata per il maltempo lo scorso Primo Maggio, si terrà domenica 9 giugno la ciclo pedalata organizzata dalla Pro Loco di Narbolia. Gli organizzatori rinnovano l’invito alla partecipazione per prendere parte alla iniziativa che ha come slogan “È primavera rispolverate la bicicletta”.

Il percorso prescelto rimane invariato con la comitiva che si sposterà dal paese sino alla pineta di Is Arenas. Per dare la possibilità anche a chi volesse partecipare all'ultimo momento, non è necessaria una iscrizione ma dalla Pro loco informano che la quota è di 5 euro che comprende l'assicurazione e il gadget. Sarà una giornata ricca di iniziative, con diversi momenti di aggregazione come il pranzo al sacco fai da te, ma anche giochi e attività ricreative per piccoli e grandi. Il ritrovo è previsto alle 8 e la partenza mezz'ora dopo da piazza Segni verso la pineta mentre il rientro è ipotizzato per le ore 20.

La ciclo pedalata è rivolta a tutti i minori di 12 anni accompagnati da un adulto. Per informazioni e iscrizioni si può chiamare ai numeri 3483632263 (Alfeo) o 3400535276 (Gianni).

© Riproduzione riservata