Incendio in un ricovero attrezzi di una casa di Narbolia.

I vigili del fuoco di Oristano sono intervenuti intorno alle 14,30 in via Leone XIII per domare le fiamme, che erano già tenute sotto controllo dal proprietario dell'abitazione.

Il locale è stato messo in sicurezza e si sta facendo chiarezza sulle cause, non si esclude un problema a qualche apparecchio elettrico che si trovava in carica.

