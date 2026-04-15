Novità a Morgongiori per quanto riguarda le risorse idriche comunali. L'amministrazione comunale, infatti, nei giorni scorsi ha comunicato che Abbanoa, su richiesta del Comune, ha ceduto la disponibilità della sorgente di “Zimmasi” e del relativo deposito idrico, precedentemente dismesso. In questo modo, la comunità avrà un’ulteriore risorsa idrica che, grazie al collegamento della condotta del deposito agli abbeveratoi delle località “Pranu e Mindaidus”, garantirà un approvvigionamento a servizio delle attività zootecniche del territorio.

«Avremo nuovamente il vecchio deposito vicino al campo sportivo – commenta il sindaco Paolo Pistis – e grazie a questa operazione abbiamo potuto approvvigionare l’acqua a tutti gli abbeveratoi della parte sud-est del paese. Vista l'abbondanza della risorsa disponibile, è inoltre in programma il suo utilizzo per l'irrigazione del verde pubblico nella nuova area di Piazza Cannamega, nell'ottica di una gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche comunali».

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