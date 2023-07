Nella giornata di domani e sabato, a Morgongiori, sono in programma i festeggiamenti in onore di Santa Maria Maddalena. La ricorrenza è organizzata dal Comitato della festa in collaborazione con il Comune. Due giorni che vedranno i festeggiamenti civili accompagnare quelli religiosi.

Domani, a partire dalle 18, in programma i giochi di animazione negli spazi di piazza Cannamega. Alle 22.30, invece, ci si sposterà in piazza Giovanni XXIII, dove sarà in scena la commedia intitolata “Le corna sono come i tacchi, slanciano”, a cura della compagnia teatrale “Tragodia” di Mogoro; a seguire balli in piazza con il fisarmonicista Gianfranco Massa.

Sabato, alle 10.30, la processione in onore della Santa, accompagnata dall’associazione culturale “Launeddas del Sinis” e, a seguire, la Santa Messa. Alle 12.30, per la parte dei festeggiamenti civili, “Ball’e Cresia”, con il fisarmonicista Massa. Alle 22.30, lo spettacolo musicale con il gruppo “Armonias de Ballu” e, dopo mezzanotte, Dj Set con Dj Cocco.

