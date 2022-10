Fare il genitore è sempre difficile. Ecco perché l’amministrazione comunale di Mogoro, nell’ambito dei servizi sociali, ha dedicato il mese di novembre alla famiglia con l’intento di dare spunti di riflessione e un concreto supporto al ruolo del genitore. Nulla è lasciato al caso.

Per dare consigli utili alle famiglie del paese il Comune ha coinvolto diversi professionisti e persone con esperienze specifiche nel campo dell’educazione. Saranno loro a dialogare con i genitori durante un ciclo di incontri.

Si comincia venerdì prossimo 4 novembre. L’esperto parlerà del potere della carezza per far crescere meglio i bambini. L’appuntamento è alle 17 nel salone dell’ex scuola elementare.

Giovedì 10 novembre, all'interno della biblioteca comunale si parlerà di vari metodi educativi tra cui quello Montessoriano. Martedì 15, nell’ex scuola elementare si parlerà di bullismo. Giovedì 24 invece spazio ai litigi tra genitori e figli. L’ultimo appuntamento è previsto per mercoledì 30 novembre. Sarà un momento di ascolto e confronto tra i genitori presenti. Ma non solo. Sempre il Comune ha deciso infatti di promuovere un corso per genitori rivolto a un gruppo di massimo 15 persone per edizione, con l’obiettivo di supportarli nel prendersi cura di sé per prendersi cura dei figli. Per le iscrizioni è possibile contattare gli uffici di servizio sociale.

