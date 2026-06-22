Battesimo per il Consiglio comunale di Mogoro, con il neo sindaco Luca Orrù che ha comunicato la composizione della sua Giunta. Conferma nel ruolo di vice sindaco per Federico Piras, che assume le deleghe a lavori pubblici, edilizia privata, ricerca bandi, personale e comunicazione istituzionale.

Bis anche per Francesco Serrenti, con deleghe a cultura, sport, spettacolo, artigianato, promozione delle tradizioni locali, servizi cimiteriali e manutenzione. Amelia Melis, l'unica donna a far parte dell'esecutivo è assessore al bilancio, servizi sociali, salute e inclusione sociale, mentre Simone Maccioni ha in capo le deleghe al turismo, pubblica istruzione, attività produttive e Innovazione digitale.

Il primo cittadino ha poi assegnato alcune deleghe ai consiglieri ed in particolare a Claudia Cester famiglia e Infanzia, Marco Lai politiche giovanili e associazionismo, Stefano Montisci agricoltura, verde e tutela dell'ambiente, Michela Secchi politiche per gli anziani per Morimenta. Completano il Consiglio i rappresentanti della minoranza Ettore Melis, Loredana Spanu, Gianni Pia e Mauro Ghiani.

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