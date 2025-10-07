L’attesa è finita: venerdì 10 ottobre a Milis verrà inaugurato il rinnovato giardino storico presente a Villa Pernis. L'appuntamento è alle 11. I presenti saranno accolti dalla sindaca Monica Ortu che presenterà a tutti l’importante valore del progetto per la comunità.

Poi la parola passerà agli architetti Francesco sanna e Anna Nura, che hanno diretto i lavori : spiegheranno il percorso di restauro che è stato intrapreso. Poi interverranno i ricercatori Antonio Pirellas e Mauro Ballero: parleranno dei giardini storici in Sardegna.

Previsti anche i saluti del comitato tecnico scientifico di Villa Pernis Vacca. Infine la visita guidata al neo nato giardino accompagnata dalla musica di Giorgio Crobu.

I lavori nel giardino di Villa Pernis sono stati possibili grazie ai fondi del Pnrr, quasi un milione e mezzo di euro.

Il giardino ha mantenuto l'impronta originaria, le principali correzioni sono state fatte nella zona dove si trovano i due quadrati. Sono state aggiunte varie alberature, visto che molte erano danneggiate.

Sono stati realizzati anche dei diversi percorsi guidati e sono stati installati dei totem dove è possibile collegarsi per scoprire l'edificio, ma anche diversi pannelli che raccontano la storia della villa e del giardino. Un pannello poi spiegherà ai futuri visitatori anche la scoperta fatta durante i lavori di ristrutturazione: la passeggiata sopraelevata che tagliava in trasversale, rispetto al viale centrale, il giardino.

