Ci sono voluti tre giorni per risolvere l'ennesimo problema della mancanza d'acqua nel quartiere della Residenza Sanitaria Assistita "San Giuseppe".

Lunedì scorso 29 aprile l’acqua ha iniziato scarseggiare nelle case di quel rione: prima poca pressione poi è mancata del tutto, creando diversi disagi ai residenti tra cui i pazienti ospiti della RSA. Anche il consigliere di opposizione Franco Frongia ha denunciato il disservizio che comunque è stato risolto questo pomeriggio, giovedì 2 maggio, dopo l'intervento dei tecnici di Abbanoa.

Da qualche giorno c’erano cali di pressione anomali nelle case di quel quartiere, disservizi dovuti a problemi d’accumulo dei serbatoi nel deposito di Barigadu: in pratica non raggiungevano il livello previsto per alimentare correttamente tutte le utenze nei tempi dovuti. Gli operai del gestore idrico regionale martedì scorso hanno provveduto alla sostituzione di due pompe di sollevamento presso la fonte di Barigadu, ma l’intervento non è stato risolutivo, perché l’acqua continuava a mancare nelle case di quella parte dell’abitato.

Dopo diverse ispezioni nelle condotte il fontaniere di Abbanoa e l’assessore comunale Antonello Deriu hanno poi individuato una perdita in via San Giorgio, intersezione con via Brotzu, che è stata prontamente aggiustata dalla squadra operativa dell’ente di gestione idrico. L’acqua quindi è tornata con la pressione regolare nelle case. L’amministrazione comunale guidata da Monica Ortu ha monitorato da subito la problematica supportando costantemente la squadra di Abbanoa fino alla completa risoluzione.

© Riproduzione riservata