Villa Pernis con il suo giardino storico e il campo sportivo. Sono le due strutture comunali sulle quali il gruppo di minoranza Entula, del Comune di Milis, punta il dito. Sul primo edificio, che da poco ha riaperto i battenti dopo un importante intervento di ristrutturazione, l'opposizione guidata da Franco Frongia ha presentato un'interrogazione.

«Vogliamo fare chiarezza sull'effettiva attuazione delle deliberazioni approvate dalla Giunta nei mesi scorsi - spiega - In particolare, chiediamo se il Comitato Tecnico-Scientifico sia stato formalmente istituito e reso operativo. Riteniamo fondamentale conoscere le attività svolte finora e poter consultare eventuali verbali delle riunioni. Abbiamo inoltre richiesto informazioni sul regolamento di funzionamento del Comitato. La trasparenza dell’amministrazione è un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni. La valorizzazione della Villa rappresenta una scelta strategica per il futuro di Milis, per questo è importante capire quali indirizzi e proposte siano stati elaborati. Continueremo a vigilare affinché questo patrimonio venga tutelato e valorizzato al meglio».

Sul campo sportivo invece si parla di risorse economiche. Più precisamente dei 300 mila finanziati dalla Regione tempo fa. Il Gruppo Entula ha presentato una mozione. «Riteniamo che costruire un nuovo campo da calcio con tale somma sia tecnicamente irrealistico e rischioso - dice Frongia - Ad oggi, il progetto non è ancora pubblico, aumentando il rischio di perdere definitivamente i fondi. Proponiamo di rimodulare il finanziamento per evitare di riqualificare la struttura esistente presso il parco giochi comunale. Questo intervento sarebbe più sostenibile, immediato e utile per le nostre giovani generazioni. Chiediamo poi trasparenza sullo dell'incarico progettuale e sulle ragioni dei ritardi accumulati. Chiediamo che la mozione venga discussa e votata nel prossimo Consiglio Comunale».

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