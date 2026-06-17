Invasione di blatte in tante zone del paese. A Milis tanti cittadini protestano per la presenza di questi insetti che possono entrare nelle abitazioni attirate da cibo, umidità e luoghi bui.

Problema che conosce molto bene il Comune che, infatti, sta programmando le attività di disinfestazione sul territorio. Chi effettuerà gli interventi solo ed esclusivamente previa segnalazione da parte dei cittadini e solo nei punti in cui sia evidente e accertata la presenza visibile di blatte nei tombini pubblici sarà la Provincia.

Come fanno sapere dal Comune, i cittadini sono invitati a segnalazione i tombini critici tramite comunicazioni all'ufficio di vigilanza. Ma non solo. Lo stesso Comune fa sapere che l'azione della Provincia sui tombini stradali non è sufficiente se le blatte già hanno nidificato all'interno delle proprietà private.

«Se i nidi si trovano nelle tubature domestiche, gli insetti continueranno a proliferare nei pozzetti interni e negli scarichi di casa, vanificando l'efficacia del lavoro sulla rete pubblica - fanno sapere dal Comune - Per questo, si raccomanda di provvedere autonomamente alla protezione della propria abitazione con la disinfestazione dei pozzetti interni a cortili, giardini privati ​​o spazi condominiali e con l'igiene degli scarichi con prodotti specifici».

© Riproduzione riservata