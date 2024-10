Un calendario unico per riunire tutti gli eventi della stagione autunnale a Masullas. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale che, in collaborazione con le attivissime associazioni locali, ha presentato il cartellone di eventi per i mesi di ottobre e novembre.

«L’obiettivo – commenta l’assessora Manuela Porta - è quello di avere un’offerta più ampia e dare risalto agli eventi. In questo modo anche la popolazione è al corrente costantemente del programma delle iniziative. La volontà è quella di coinvolgere e fare in modo che i partecipanti siano sempre più numerosi».

Il programma prevede, nei prossimi giorni, i laboratori “De Is Animeddas”, in biblioteca. Il 31, invece, “Is Animeddas” saranno protagonisti nel Giardino Botanico, con l’evento “Il Giardino Stregato – Party in maschera con apericena e musica”.

A novembre, inoltre, nel cartellone anche la “Sagra del Melograno”, la giornata delle Forze Armate, la Festa di San Leonardo, la premiazione del concorso “MasullasInFiore”, la Festa degli Anziani, gite e, infine, un doppio evento per la “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne”.

© Riproduzione riservata