Nelle prossime settimane, a Masullas, sono in programma gli primi interventi negli impianti sportivi. Il Comune è risultato beneficiario di un finanziamento regionale destinato alla realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture sportive. In particolare, a Masullas, sono 300.000 gli euro destinati al campo sportivo in località “Su Pranu”. A questi si aggiungeranno i 70.000 euro di cofinanziamento comunale.

Si interverrà sul terreno di gioco attualmente utilizzato da Sini-Masullas (nel torneo di Seconda Categoria) e Freccia Parte Montis (settore giovanile), attraverso l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione, la messa in sicurezza delle tribune, la sistemazione dell’area esterna e degli ingressi, oltre all’acquisto di attrezzatura per spogliatoi e attività sportiva.

«Per noi», commenta il primo cittadino Ennio Vacca, «è un finanziamento estremamente importante perché, dopo la ripartenza delle attività sportive nel nostro paese, avevamo la necessità di sistemare l’impianto. Oltre alla riqualificazione, avremo la possibilità, al termine dei lavori, di abbattere i costi di gestione, grazie all’efficientamento energetico».

