Rinnovare il tessuto urbano, ma anche rendere Marrubiu più accessibile e vivibile per tutti, garantendo che ogni spazio sia inclusivo, accogliente e attrezzato per il benessere della nostra comunità. E’ questo uno dei principali obiettivi che si pone l’amministrazione comunale con l’approvazione in Consiglio comunale del bilancio di previsione e del Dup per il triennio 2025-27.

In apertura di seduta il sindaco Luca Corrias ha spiegato i motivi per i quali il documento contabile non era stato ancora approvato. «È dovuto – ha spiegato alle incertezze sulle risorse assegnate, in particolare dal fondo unico per gli enti locali, aggravate dall’aumento generale di prezzi e costi. Nonostante ciò, l’amministrazione ha mantenuto inalterati i servizi senza aumentare il prelievo tributario. Un risultato importante è stato eliminare l’accantonamento per i debiti commerciali grazie a pagamenti più tempestivi, evitando così penalizzazioni future».

Un risultato che libera risorse per nuovi investimenti. «Obiettivo – sottolinea- ben declinato nel piano triennale delle opere pubbliche, dove sono previste risorse per la realizzazione del programma triennale di oltre 5 milioni e mezzo di euro. Interventi, che si caratterizzano per un impatto notevolmente positivo e destinato a cambiare volto del nostro paese sia nel centro urbano come nell’area degli insediamenti produttivi».

