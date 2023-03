Era composto da imballaggi, cartone, plastica e materiale vario il grande quantitativo di rifiuti speciali ritrovati dal personale della Stazione Forestale di Marrubiu nella località Masangionis.

L’area di circa 50 metri quadrati in cui si trovava la discarica (stimata in oltre 10 mc) è stata messa sotto sequestro penale in quanto sono stati recuperati elementi per risalire al responsabile dell’abbandono. Mentre il proprietario del terreno, all’oscuro di tutto, ha presentato querela per occupazione abusiva nei confronti di ignoti.

L'area sotto sequestro (foto Corpo forestale)

Le indagini hanno consentito di individuare un autotrasportatore della zona che risulta aver prelevato il materiale dal piazzale di un’attività commerciale di Oristano, senza peraltro rilasciare il documento accompagnatorio necessario per il conferimento in discarica.

L'autotrasportatore e i titolari dell’attività commerciale sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti, inoltre il primo dovrà rispondere anche dell'occupazione abusiva del fondo agricolo in cui ha riversato il materiale, con conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in base alle prescrizioni impartite dall'Autorità giudiziaria.



(Unioneonline/s.s.)

