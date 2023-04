«Siamo alla follia». C’era solo da aspettare, ma è arrivato il commento del leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, sulla vicenda della maestra di San Vero Milis punita con la sospensione per 20 giorni per aver fatto recitare una preghiera ai suoi alunni e per aver fatto realizzare un rosario.

La difesa delle tradizioni del numero uno del Carroccio anche questa volta passa da una presa di posizione sui social. «Buona Santa Pasqua a questa Maestra», aggiunge Salvini, che riporta la “M” maiuscola, «un abbraccio ai suoi bambini».

(Unioneonline/E.Fr.)

