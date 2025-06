Poteva costare molto cara a una ragazza alla guida di una Fiat 500 la probabile distrazione al chilometro 65 della Statale 131, in territorio di Mogoro: la sua auto è finita fuori strada, in mezzo agli oleandri, e si è ribaltata. Lei, stando a quanto si apprende, è uscita illesa dall’abitacolo.

L’incidente è avvenuto in direzione Sassari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e un’ambulanza del 118.

Per fortuna per la giovane non sono state necessarie cure particolari: per lei solo un grande spavento.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata