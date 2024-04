Lunedì 15 aprile ad Ales e martedì 16 aprile a Lunamatrona si inaugura il percorso partecipativo “Costruiamo insieme destinazione Marmilla” promosso dal GAL Marmilla. Dopo l’incontro istituzionale di avvio dello scorso 8 aprile a Baradili, si aprirà una fase di coinvolgimento e ascolto rivolta a cittadini e cittadine, consorzi, imprese, reti di imprese, associazioni e realtà del terzo settore, amministrazioni pubbliche e istituzioni locali, istituzioni scolastiche e tutta la società civile.

L’obiettivo è quello di informare, sensibilizzare, animare e coinvolgere le comunità dei 43 Comuni della Marmilla in un processo di ascolto e confronto per costruire l’offerta turistica del territorio e la futura Destinazione Turistica Marmilla. I due workshop di avvio sono alternativi tra loro; il primo sarà lunedì ad Ales, dalle 16.30 alle 18.30, presso la sala riunioni dell’Unione dei Comuni “Alta Marmilla”, in via Todde, il secondo martedì a Lunamatrona, nella sala conferenze del Museo “Sa Corona Arrùbia”, dalle 16.30 alle 18.30.

