Lavoro nero in un locale, stangata da oltre 20mila euro per il titolareScoperti quattro dipendenti irregolari a Oristano
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Controlli dei carabinieri nella ristorazione a Oristano. Il titolare di un locale è stato denunciato dopo che gli uomini del nucleo ispettorato del lavoro nei giorni scorsi hanno scoperto quattro lavoratori in nero.
Dai controlli è emerso che le retribuzioni venivano corrisposte senza alcun tipo di tracciamento. Al titolare sono state elevate sanzioni penali per un importo complessivo superiore a 2200 euro e sanzioni amministrative per per oltre 20mila euro.
(Unioneonline/A.D)