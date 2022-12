Gli auguri da parte del Comune ci saranno, ma solo in video conferenza.

A Laconi tre ospiti della casa di riposo oggi sono risultati positivi al Covid-19, ecco perché gli amministratori comunali hanno deciso di annullare per forza la tradizionale festa di Natale prevista all’interno della struttura sabato mattina. Oltre agli auguri natalizi era in programma anche la messa.

Ma per loro sarà comunque un giorno da ricordare.

«L'amministrazione comunale ha deciso di donare alla casa di riposo un nuovo televisore per far passare agli anziani che hanno contratto il virus un Natale non completamente isolati - fa sapere il primo cittadino di Laconi Salvatore Argiolas - Poi attraverso una chiamata WhatsApp ci scambieremo gli auguri. L'auspicio - conclude il sindaco - è che gli anziani contagiati guariscano presto per poter recuperare con loro il momento di festa».

La casa di riposo di Laconi due anni fa era una delle tante strutture dove ci furono tanti contagi dovuti al Covid. Erano risultati positivi anche gli addetti che lavorano all’interno dell'immobile. L’accesso alla casa di riposo era stato interdetto per diversi mesi. Poi tornò tutto alla normalità.

