L'ufficio postale di Laconi riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l'iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. L'ufficio postale di Laconi è stato completamente rinnovato. Tra i principali interventi, nuovi arredi e colori per la sala che accoglie i clienti, un percorso orizzontale in rilievo per agevolare la clientela ipovedente, implementazione di soluzioni a basso impatto ambientale come, ad esempio, il nuovo impianto di illuminazione a led che consente un notevole miglioramento del comfort visivo e un sensibile risparmio energetico. L'ufficio postale di Laconi è a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12:45.

Ma non è tutto. Ieri i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis”, sono iniziati nella sede di San Vero Milis. Scusandosi con i cittadini per le eventuali temporanee difficoltà, durante l'intero periodo dei lavori, Poste Italiane garantirà ai cittadini di San Vero Milis la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, attraverso una postazione dedicata presso l'ufficio postale di Baratili San Pietro, vico Dante. La postazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle

12.45. L'ufficio postale di San vero Milis riaprirà nella rinnovata sede al termine degli interventi che, salvo

imprevisti, avranno una durata di 25 giorni.

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