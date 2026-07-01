L'ex assessore ritorna in Giunta, ma da esterno. Non quindi grazie ai voti dei cittadini. E non mancano le polemiche. Il sindaco Salvatore Argiolas, eletto per la seconda volta, ha nominato assessore Salvatore Fulghesu, al quale sono state attribuite le deleghe in materia di Lavori Pubblici, Decoro urbano e verde pubblico, Viabilità locale e Acquedotto rurale. Questa volta, però, si tratta di una figura esterna. Fulghesu, che è stato assessore anche durante il mandato precedente, terminato il 6 giugno, era candidato alle scorse elezioni, ma non è riuscito a ottenere le preferenze necessarie per entrare a far parte del Consiglio: è stato il primo non eletto, con un solo voto di scarto. Con lui, dunque, la Giunta è ora al completo. L'operazione è arrivata, però, solo dopo la modifica del regolamento per il funzionamento della Giunta comunale, con la rimozione del divieto di nomina ad assessore esterno dei candidati non eletti. Questo punto era all'ordine del giorno del Consiglio del 29 giugno. Una decisione che non è stata ben vista dal gruppo di minoranza "Laconi Futura", che ha preferito astenersi dal voto.

Il consigliere di minoranza Filippo Fulghesu ha spiegato le motivazioni: «Il nostro gruppo ritiene che la decisione di rimuovere il divieto non sia in linea con lo spirito democratico. Infatti, il divieto, posto in atto nel 2022 dalla stessa lista che oggi ne chiede la rimozione, risulterebbe essere una variazione per scopi decisionali interni al gruppo e non legati ai risultati delle votazioni. Questo dimostra che i regolamenti sono considerati meri strumenti di controllo».

Il sindaco Salvatore Argiolas: «La nomina nasce dall'esigenza di tenere unito il gruppo. Il primo dei non eletti era un assessore uscente che si è occupato per anni di progetti importanti già avviati. Mi sembra giusto che sia lui a portarli a termine. Salvatore Fulghesu, pensionato, ha tanto tempo da dedicare al Comune. Voglio sottolineare che si è trattata di una decisione dell'intero gruppo, non solo mia».