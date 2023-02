La speranza è che il numero dei residenti aumenti. E quindi che il Comune di Laconi venga scelto come meta per vivere oppure per mettere in piedi una nuova attività imprenditoriale. L’assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ha disposto l’alienazione, attraverso una gara pubblica, di 15 immobili presenti nel Comune del Sarcidano.

Gli edifici e i terreni di proprietà della Regione si trovano precisamente nelle borgate di Santa Sofia (località Pirastera, Su Cacaeddu e Corongiu Era), Su Lau (località Su Lau e Funtana Suergiu) e Crastu. Si tratta di beni in disuso, la maggior parte inagibili.

La base d’asta cambia a seconda della tipologia dell’immobile. La Regione fa sapere che è possibile visionare le condizioni degli immobili recandosi direttamente sul posto, dopo aver preso appuntamento da richiedere al Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano.

«Ben vengano queste alienazioni - tiene a precisare il primo cittadino di Laconi Salvatore Argiolas - Spero che siano in tanti a cogliere la palla al balzo viste le basse cifre richieste per acquistare. Per Laconi significherebbe accogliere nuovi residenti o imprenditori che vogliono investire nel nostro Comune». Per partecipare alla gara c’è tempo fino al prossimo 24 febbraio. Nel sito istituzionale del Comune ci sono tutte le informazioni in merito.

