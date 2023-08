L'inaugurazione ufficiale della nuova piazza di Laconi (che comprende parte dell'attuale Piazza Marconi), si terrà il 4 novembre e sarà intitolata al "Milite Ignoto-Medaglia d'oro al valor militare". A comunicarlo è il sindaco Salvatore Argiolas, che ripercorre anche tutto l’iter dei lavori, precisando come il posizionamento delle quattro "panchine storiche" è rinviato di qualche settimana su richiesta della soprintendenza.

«La piazza - afferma il sindaco - viene restituita al paese più sicura e maggiormente fruibile. È meglio connessa nel contesto urbano e coerente dal punto di vista storico e architettonico, in quarto rispettosa dei diversamente abili. Siamo soddisfatti di aver completato un fondamentale punto del nostro programma amministrativo presentato agli elettori. È nostra convinzione – aggiunge Argiolas - che il vero giudizio sulla bontà dei lavori non potrà esserci se non tra qualche anno e dovrà necessariamente tener conto di tutti i compromessi sorti in corso d'opera».

Per il raggiungimento dell’obiettivo programmatico esprime compiacimento anche l’assessore ai Lavori pubblici e al decoro urbano Giovanni Marini, che ha seguito da vicino l’evoluzione dell’intervento eseguito dall’impresa Paba di Aritzo per un importo di 148mila euro. «Questa opera era attesa da 60 anni - evidenzia Marini -. Mi sento di ringraziare i dipendenti dell'ufficio tecnico per il lavoro svolto».

© Riproduzione riservata