Un regalo di Natale per Sant’Ignazio. La Regione ha finanziato 120mila euro per valorizzare e quindi promuovere le date importanti della vita del cittadino più illustre del paese, tanto amato dai cittadini.

A cominciare dalla festa liturgica dell'11 maggio ma anche in occasione della festa di agosto. Sino ad arrivare ad ottobre, mese durante il quale si celebra l'anniversario della canonizzazione. Senza dimenticare la festa di dicembre in occasione dell’anniversario della nascita del frate.

«Dall'inizio del mandato questa amministrazione comunale ha lavorato per una promozione del territorio che mirasse allo sviluppo culturale e turistico durante tutto l'anno solare - commenta il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas - Le iniziative sono state molteplici ed hanno dato a Laconi visibilità, non solo in Sardegna, ma in tutto il territorio nazionale. E ora Laconi ha raggiunto un altro importante risultato a seguito della partecipazione al bando regionale previsto per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico».

