Trattori nel centro di Oristano. Corteo dei mezzi agricoli oggi in città, partito dal ponte del Rimedio si è fatto strada lentamente fino a raggiungere il centro a colpi di clacson.

Una manifestazione ordinata e pacifica per chiedere attenzione e rispetto per il lavoro nelle campagne. Qualche disagio nel traffico, che non è stato bloccato.

Il corteo ha attraversato il ponte sul Tirso, piazza Roma, via Mazzini, strada per via Solferino, via Cagliari, via Pira sino all'Ospedale. Poi via Diaz fino all'ex Standa e viale Repubblica. Con ritorno al Rimedio e presidio per tutta la giornata.

«Non è giusto che i produttori siano quelli che nella filiera guadagno di meno - denuncia Giacomo Scintu, uno dei promotori - Aspettiamo l'insediamento della giunta regionale per parlare con il nuovo assessore. Gli incrementi dei costi di produzione e l'arrivo di prodotti esteri ci stanno penalizzando».

Agricoltori e pastori si ritroveranno il 9 marzo a Tramatza, lì eleggeranno i delegati che andranno a trattare con la Regione per portare avanti le istanze del mondo agricolo.

«La Sardegna – si legge nel volantino distribuito – è terra di prodotti di eccellenza maturati al sole e in ambienti senza inquinamento, ma l'agricoltura sta morendo sotto il peso della grande distribuzione e dell'industria. Manifestiamo per difendere un duro lavoro nei campi e nelle nostre stalle».

(Unioneonline/L)

