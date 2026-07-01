L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare personalità, professionisti, rappresentanti delle istituzioni e protagonisti del mondo produttivo che, attraverso il proprio impegno, contribuiscono a promuovere e diffondere i valori del Made in Italy, simbolo di qualità, innovazione, cultura e tradizione nel mondo.

La Produttori Arborea è stata tra i protagonisti della prima edizione del Premio Le Eccellenze del Made in Italy, il prestigioso riconoscimento ideato e promosso da Mino Dinoi, presidente della Confederazione Aepi, che si è svolto nella suggestiva cornice di Terrazza Caffarelli in Campidoglio, a Roma. Produttori Arborea ha ricevuto il premio nella categoria “Eccellenze Qualità e Tradizione”, un riconoscimento che valorizza il percorso della Cooperativa e il costante impegno nella produzione e valorizzazione delle sue eccellenze attraverso i brand Primoverde, Rossopregio e Meridoro.

A ritirare il premio è stato Federico Torresan, componente del Consiglio di amministrazione: «Questo riconoscimento rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra Cooperativa e per i soci produttori che ogni giorno lavorano con passione e professionalità. Qualità, tradizione e innovazione sono i valori che guidano il nostro operato e che ci consentono di portare sulle tavole dei consumatori prodotti autentici, espressione del territorio». Durante la serata, gli ospiti hanno inoltre avuto l’opportunità di degustare una selezione di prodotti a marchio Primoverde, tra cui angurie, meloni e carote baby, apprezzandone freschezza, gusto e qualità. Un momento che ha consentito di far conoscere da vicino l’eccellenza delle produzioni di Produttori Arborea e il valore di una filiera attenta alla sostenibilità.

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