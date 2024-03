Oltre 5mila candidature, 2.700 opportunità lavorative e 1.100 colloqui. Sono i numeri della quarta tappa del Job Day Sardegna, ospitata all'Istituto tecnico industriale Othoca.

Una finestra spalancata sul mondo del lavoro, ma anche un'occasione per riflettere sulle proprie attitudini e, perché no, per mettersi alla prova in un colloquio vero e proprio.

Anche 1.200 studenti delle quarte e quinte superiori di tutta la provincia hanno partecipato all'iniziativa promossa dall'assessorato regionale al Lavoro e dall'Aspal. «È stato un successo - osserva il dirigente scolastico Franco Frongia - i ragazzi hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con il tessuto imprenditoriale del territorio, sperimentando sul campo la realtà a cui andranno incontro subito dopo il diploma».

Un ponte con i lavoratori del futuro, ma non solo. Tra i corridoi dell'istituto di via Zara altissima è stata la partecipazione di disoccupati e candidati in cerca di occupazione, a certificare il successo della formula territoriale adottata lo scorso anno. Un'intera palestra è stata riservata alle offerte di lavoro, con i desk delle aziende letteralmente presi d'assalto.

«Questo evento - ha commentato Maika Aversano, direttrice generale dell’Aspal - conferma la sua efficacia nel creare opportunità di occupazione, favorire la riqualificazione e fornire indicazioni concrete sui percorsi formativi e di crescita, oltre a facilitare il matching tra domanda e offerta lavorativa».

