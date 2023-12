Sorridente, come sempre del resto. Anche quando ha capito che non doveva alzare il trofeo di “Io canto Generation”. Andrea Urru ieri notte non ha vinto il talent show condotto da Gerry Scotti, su Canale 5.

Ma ha lasciato il segno: in tv, nella sua Oristano, nella sua Sardegna. Durante la finale, si sono sfidati dodici concorrenti. Anche il giovane oristanese ha cercato in tutti i modi di conquistare il cuore della giuria composta da Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola e una rappresentanza di cento componenti del pubblico in studio. Alla fine, dopo tante emozioni e applausi per i giovani artisti si è aggiudicata una “Summer School Academy” di canto, cinema e filmmaking musicale nella sede della New York Film Academy di Firenze Marta Viola.

Andrea, sul palco elegantissimo con un abito grigio, ha incantato il suo pubblico con Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses. Tre minuti di puro spettacolo. Urru, che faceva parte della squadra di Fausto Leali, era a suo agio, del resto il rock è la “sua” musica. Un mini showman di tutto rispetto che è riuscito ad arrivare fino alla finale, ottenendo, puntata dopo puntata, una valanga di complimenti e votazioni sempre altissime.

Ma non finisce qua. Andrea, che frequenta il terzo anno della scuola media dell’Istituto Eleonora d’Arborea di Oristano, domani si esibirà nella sua città, in piazza Eleonora d’Arborea, a partire dalle 19. Domenica 31 dicembre il giovane cantante sarà invece ospite del programma “Sala prove” in onda su radiolina alle 20, condotta da Ruido. Il primo gennaio la puntata andrà in onda su Videolina alle 22.30.

