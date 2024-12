A difesa dei pescatori dell’Oristanese, che giovedì mattina saranno a Cagliari per protestare contro la Regione a cause le problematiche legate anche all'invasione dei cormorani, scende in campo l'amministratore straordinario della Provincia di Oristano Battista Ghisu. Lo stesso che nei giorni scorsi ha incontrato gli operatori delle varie lagune e le associazioni di categoria. Ieri ha inviato una nota all’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi.

"Le chiedo la disponibilità a discutere con le associazioni di categoria, i pescatori e la IV Commissione Regionale, le diverse problematiche. Sono convinto che una vera stima dei cormorani e dei conseguenti danni alle lagune, porterebbe la stessa Regione a individuare ulteriori poste in bilancio - si legge nel documento - Credo che accertare la realtà e i veri problemi del settore sia nell’interesse di tu. Un nuovo, positivo, approccio alla problematica certamente consentirebbe una crescita del mondo delle produzioni ittiche e di tutte le comunità di pescatori della Sardegna, con la conseguente salvaguardia degli ambienti lagunari unici e patrimonio della nostra terra".

Ghisu nella nota fa il punto: “Le associazioni di categoria e i pescatori hanno lamentato e contestato l’inadeguatezza delle linee guida relative al censimento dei cormorani in atto da parte della nostra amministrazione provinciale perché il censimento non consente di determinare i numeri reali delle presenze di cormorani nelle nostre lagune in concessione ai pescatori e non consente, di conseguenza, di misurare il danno economico reale subito dagli operatori. Le attuali linee guida, di cui alla delibera della Giunta Regionale del 15 dicembre 2015, sono prossime alla scadenza e appare quanto mai necessario considerare una rivisitazione che consenta di superare questa criticità”.

