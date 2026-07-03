Via libera dell’esecutivo Fadda ad Ardauli a delle varianti sui lavori che interessano la viabilità rurale. Piccoli aggiustamenti resisi necessari una volta che si è dato corso all’intervento atteso da tempo.

Riguardano in particolare il posizionamento in località “Piriaga” di una saracinesca di manovra sul pozzetto di connessione con la tubazione che adduce parte dell’acqua della sorgente verso la cantina per evitare un possibile spreco futuro. Tempo addietro il Comune aveva partecipato ad un bando ministeriale con l’obiettivo di intervenire nelle strade "Funtana - Orroia e' omminiga - Inza a susu"; - “Fontana di Putzolu”; - “Piriaga”; - “Oliedu”; - “Istili' sa serra - ena longa”; - “Monte calighe sa serra”; - “Sa noedda”; - “Tulei - San Antonio”; - “Sa rughe noa”; - “Malochis canale”; - “Serra zani”; - “Mindedda”; - “Sanzelusai”.

Aveva chiesto 200 mila euro, rientrando in graduatoria ma non in posizione utile per ottenere nell’immediato le risorse. A quel punto, rimodulando il progetto e le aree di intervento, si è fatto fronte alla spesa con risorse dell’avanzo di amministrazione. Si è scelto di utilizzare le risorse a disposizione per la sistemazione di soli tre tratti stradali: “Binarzu- Binza a' Susu”, “Piriaga”, e “Fontana di Putzolu”.

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