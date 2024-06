Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore. Solo nella tarda serata di ieri è stato domato l’incendio che ha devastato lo stabilimento “Sa Marigosa”, al confine fra Riola e Cabras, sulla strada che porta a Mari Ermi. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo.

L’allarme è scattato intorno alle 18 di ieri, quando da un furgoncino parcheggiato in una rimessa sarebbero partite le scintille che in pochi secondi hanno innescato un rogo terrificante. Struttura evacuata, il personale è riuscito comunque a portare i mezzi fuori dai capannoni. Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco di Oristano con le autobotti e l’autoscala, hanno lavorato per oltre due ore per spegnere l’incendio. Solo a tarda sera la situazione è tornata sotto controllo e sono iniziate le operazioni di bonifica.

Due capannoni sono andati distrutti,in uno è crollato persino il tetto in lamiera. Devastato un magazzino collegato a una linea di confezionamento: qui sarebbero andati persi anche tutti i prodotti. Bruciata inoltre la sala conferenze, mentre i laboratori, le celle frigo e il resto della struttura sembrano non aver subito danni gravi. La conta definitiva potrà essere fatta solo nelle prossime ore ma i danni sono ingentissimi.

Già quattro anni fa l’azienda leader nel settore dell’ortofrutta era stata colpita duramente da un incendio.

