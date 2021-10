L’ex sindaco e attuale consigliere regionale dei Progressisti Massimo Zedda è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto mercoledì sera in una strada provinciale dell’Oristanese.

Zedda era alla guida della sua auto e percorreva una strada provinciale quando, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada. Soccorso da un’ambulanza del 118, Zedda ha riportato un importante trauma facciale, la frattura di entrambi i polsi, la lussazione della clavicola e varie ferite. L’ex sindaco è stato trasportato all’ospedale San Martino dove ha trascorso la notte e la mattinata. Nel pomeriggio di ieri è stato trasportato in un ospedale cagliaritano dove sarà sottoposto a un intervento chirurgico al viso.

Zedda mercoledì era impegnato in alcuni incontri elettorali nell’oristanese e stava rientrando in città quando improvvisamente ha perso il controllo dell’auto.

I rilievi dovranno accertare se è stato abbagliato da un’auto che percorreva la strada in senso contrario o se ha trovato davanti a sé un ostacolo improvviso. Come prevede la prassi in queste circostanze, Zedda è stato sottoposto anche ad alcoltest.

